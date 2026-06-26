Neste sábado (27), os músicos Pedro Henrique & Davi, Luciano Moraes, Ricardo Matsutane e Gutto Vianni & Cristiano se apresentam na 4.ª edição do "Tributo Amigos", evento que será realizado no Alameda Rodoserv Center a partir das 20h.

Os artistas irão interpretar os grandes sucessos dos ícones Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo. Será uma noite nostálgica voltada para cantar os clássicos do sertanejo, como "Evidências', 'É o Amor', 'Não Aprendi Dizer Adeus' e outras canções que marcaram toda uma geração e que continuam a tocar corações até hoje.

A apresentação é promovida pela CRP Produções e pelo Alameda Hall.