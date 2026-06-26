Neste sábado (27), os músicos Pedro Henrique & Davi, Luciano Moraes, Ricardo Matsutane e Gutto Vianni & Cristiano se apresentam na 4.ª edição do "Tributo Amigos", evento que será realizado no Alameda Rodoserv Center a partir das 20h.
Os artistas irão interpretar os grandes sucessos dos ícones Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo. Será uma noite nostálgica voltada para cantar os clássicos do sertanejo, como "Evidências', 'É o Amor', 'Não Aprendi Dizer Adeus' e outras canções que marcaram toda uma geração e que continuam a tocar corações até hoje.
A apresentação é promovida pela CRP Produções e pelo Alameda Hall.
SERVIÇO
4.ª edição do "Tributo Amigos", neste sábado (27), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 39,90 (1.º lote), R$ 44,90 (2.º lote) e R$ 49,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon).