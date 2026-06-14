Avaí - Avaí (39 quilômetros de Bauru) se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e turístico regional. Entre os dias 3 e 5 de julho, será realizado o 14.º Moto Rock Festival, que celebra uma trajetória de 10 anos de história em Avaí e chega à sua 8.ª edição no município, consolidando-se como um dos principais encontros de motociclistas, famílias e amantes do rock and roll do interior paulista.

Desde sua primeira realização em Avaí, o evento é fruto de uma parceria de sucesso entre prefeitura e a Tríplice Motociclistas, união que, ao longo da última década, transformou o Moto Rock em uma referência regional, atraindo visitantes de diversas cidades e estados e promovendo integração, turismo, cultura e solidariedade.

A programação deste ano reúne 17 atrações musicais, distribuídas ao longo de três dias de evento, com bandas autorais e tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional. A abertura será na sexta-feira (3), a partir das 19h, com apresentações da Toy Band, Maverick, Cover Legião Urbana (Banda Perfeição) e Calibrados.