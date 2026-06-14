Avaí - Avaí (39 quilômetros de Bauru) se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e turístico regional. Entre os dias 3 e 5 de julho, será realizado o 14.º Moto Rock Festival, que celebra uma trajetória de 10 anos de história em Avaí e chega à sua 8.ª edição no município, consolidando-se como um dos principais encontros de motociclistas, famílias e amantes do rock and roll do interior paulista.
Desde sua primeira realização em Avaí, o evento é fruto de uma parceria de sucesso entre prefeitura e a Tríplice Motociclistas, união que, ao longo da última década, transformou o Moto Rock em uma referência regional, atraindo visitantes de diversas cidades e estados e promovendo integração, turismo, cultura e solidariedade.
A programação deste ano reúne 17 atrações musicais, distribuídas ao longo de três dias de evento, com bandas autorais e tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional. A abertura será na sexta-feira (3), a partir das 19h, com apresentações da Toy Band, Maverick, Cover Legião Urbana (Banda Perfeição) e Calibrados.
No sábado (4), os shows começam ao meio-dia e seguem até a madrugada com Ponto Cego, Laura Dias Rock Band, Overtime, Aries Rock Band, Alta Patente, QG Rock Band, Foo Fighters Bauru, The Beatles Cover e encerramento com o tributo ao Guns N' Roses, Shot'n Guns.
O domingo (5) tem início com a tradicional Missa do Motociclista, celebrada pelo padre Edson e pela Pastoral da Estrada, momento especial de fé, agradecimento e bênção aos motociclistas participantes. Em seguida, o público acompanha as apresentações de BBS Rock, Queen Tribute Brazil, Yellowstone e Bon Jovi Cover (Rotor III).
Além da programação musical, o festival oferece uma estrutura completa coberta para os visitantes, incluindo praça de alimentação, área de camping com vagas limitadas, chuveiros com água quente, espaço para expositores e café da manhã gratuito para os campistas no sábado e domingo.
A qualidade do evento também é assegurada por uma equipe experiente e reconhecida no segmento. A tradicional locução ficará novamente sob a responsabilidade de Frigo Locutor, que há sete edições conduz e anima o público do Moto Rock de Avaí. A cobertura fotográfica oficial será realizada por Alessandro Silva e a estrutura técnica de sonorização e iluminação ficará a cargo da JOTA Eventos.
A entrada para pedestres será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, enquanto motocicletas e triciclos terão acesso mediante contribuição simbólica de R$ 10,00. Toda a arrecadação será revertida para ações solidárias desenvolvidas pelo Fundo Social Municipal, contribuindo diretamente para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e para o fortalecimento de projetos sociais em Avaí.
"Ao completar uma década de história em Avaí, o Moto Rock reafirma sua importância como um evento que vai além da música e do motociclismo. É um encontro que promove amizade, cultura, turismo, solidariedade e desenvolvimento local, mantendo viva a essência que o tornou uma tradição regional", ressalta nota da organização.