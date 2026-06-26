Policiais civis de Porangaba, juntamente com equipes do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar), Grupo de Operações Especiais (GOE) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, prenderam nesta quinta-feira (25), nas cidade de Mairinque e São Paulo, dois suspeitos de extorquirem uma moradora do primeiro município.

De acordo com a Polícia Civil, o casal investigado teria se apropriado de R$ 200 mil de uma mulher mediante extorsão por meio da oferta de serviços relacionados a práticas religiosas.

O valor seria referente à venda de um terreno pelo marido da vítima, fato de conhecimento dos suspeitos. Os mandados são de prisão temporária, visando à conclusão das investigações.