A Prefeitura de Bauru informa como ficam os serviços municipais devido ao jogo da Seleção Brasileira com o Japão, na Copa do Mundo de Futebol, que acontece na segunda-feira (29), às 14h. O expediente administrativo será encerrado às 12h desta segunda-feira, retornando às 8h de terça-feira (30). Confira como ficam os serviços essenciais.

SAÚDE

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) encerram o funcionamento às 12h, e retornam na terça-feira, às 8h. As Unidades de Saúde da Família (USF) vão funcionar normalmente, e as USFs do Jardim Godoy, Vila Dutra, Santa Edwirges e Vila São Paulo vão manter o funcionamento até às 22h. Os demais serviços funcionam até às 12h, e retornam na terça-feira, às 8h.