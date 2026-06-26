A Prefeitura de Bauru informa como ficam os serviços municipais devido ao jogo da Seleção Brasileira com o Japão, na Copa do Mundo de Futebol, que acontece na segunda-feira (29), às 14h. O expediente administrativo será encerrado às 12h desta segunda-feira, retornando às 8h de terça-feira (30). Confira como ficam os serviços essenciais.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) encerram o funcionamento às 12h, e retornam na terça-feira, às 8h. As Unidades de Saúde da Família (USF) vão funcionar normalmente, e as USFs do Jardim Godoy, Vila Dutra, Santa Edwirges e Vila São Paulo vão manter o funcionamento até às 22h. Os demais serviços funcionam até às 12h, e retornam na terça-feira, às 8h.
EDUCAÇÃO
As escolas municipais e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) conveniadas vão funcionar até às 12h. As aulas do período da manhã estão mantidas, enquanto as aulas dos períodos da tarde e noite serão suspensas, com reposição posterior, cumprindo os 200 dias letivos anuais.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo termina às 12h desta segunda-feira, retornando às 8h de terça-feira. Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES
As feiras livres vão funcionar normalmente.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Fechado – não abre às segundas-feiras
Jardim Botânico
Fechado – não abre às segundas-feiras
Horto Florestal
Área de lazer externa – aberta das 7h às 17h
Trilhas internas – abertas das 7h às 12h. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente às 12h, retomando as atividades na terça-feira, às 8h
Bosque da Comunidade
Aberto das 7h às 17h30
ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam até às 13h, retomando o funcionamento na terça-feira, às 7h.
ECOVERDE
O Ecoverde funciona até às 12h.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona no período da manhã e fica suspensa no período da tarde. A coleta seletiva no Centro, que é realizada no período noturno, também fica suspensa.
POUPATEMPO
O Poupatempo encerra o funcionamento às 12h, retornando na terça-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB
A Cohab encerra os atendimentos às 12h, retomando o funcionamento na terça-feira, às 8h.
FUNPREV
A Funprev encerra os atendimentos às 12h, retomando o funcionamento na terça-feira, às 8h.
EMDURB
A Emdurb vai encerrar o expediente administrativo às 13h, retornando na terça-feira, às 8h. Ficam mantidos os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário, Fiscalização de Trânsito (GOT), Estacionamento Rotativo, Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, haverá coleta normal na segunda-feira.
TRANSPORTE COLETIVO
As linhas do transporte coletivo operarão com a tabela de dia útil até às 14h, e após este horário, operarão com a tabela de sábado.