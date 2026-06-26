Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (25), um homem de 38 anos suspeito de vender drogas na modalidade "delivery". No veículo dele, policiais civis encontraram quase um quilo de cocaína, 418 gramas de maconha e 241 gramas de crack, além de R$ 1.054,00, duas balanças de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento e anotações relacionadas ao comércio ilegal.

Segundo a polícia, a prisão é resultado de investigação iniciada a partir de notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público (MP) e reforçada por denúncias anônimas, monitoramentos e campanas feitas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pirajuí. "As diligências permitiram identificar o investigado, o imóvel utilizado para a guarda de entorpecentes e o veículo empregado na modalidade conhecida como 'delivery' de drogas", diz, em nota.

Nesta quinta, durante campana realizada no bairro Pirajuí C, policiais civis registraram em vídeo uma negociação de entorpecentes entre o investigado e um usuário. Diante da situação de flagrante, a equipe ingressou na residência, onde localizou uma porção de crack, aparelhos celulares e dinheiro. Na sequência, buscas foram feitas no veículo dele, onde as porções de cocaína, maconha e crack, além das balanças e embalagens, foram encontradas.