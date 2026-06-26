O Hemovida, banco de sangue localizado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, está com o estoque de sangue O positivo em nível crítico e faz um apelo à população para que participe da campanha de doação e ajude a garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões.

Para ampliar as possibilidades de doação, a unidade abrirá neste sábado, 27 de junho, das 8h às 12h, recebendo voluntários que possam contribuir para a recomposição dos estoques.

Segundo a coordenadora do Hemovida, a médica Claudia Assato, a colaboração da comunidade é indispensável para assegurar o abastecimento dos hospitais atendidos pelo banco de sangue.

"Embora a oferta de doações costume diminuir durante o inverno, a necessidade de sangue permanece constante. O tipo O positivo é um dos mais utilizados em atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos, por isso precisamos da mobilização da população para manter os estoques em níveis seguros e garantir assistência a quem precisa", destaca.

QUEM PODE DOAR

Pessoas que estejam com boa saúde e idade entre 16 até 69 anos

Pesar acima de 50kg e dormir bem na noite anterior à doação (6 horas no mínimo)

Ficar pelo menos 12 horas antes da doação sem ingerir bebida alcoólica

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

Não apresentar nenhum sintoma de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo e chikungunya, nos últimos 30 dias.

SERVIÇO

O Hemovida funciona no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com acesso pela Rua Gustavo Maciel, quadra 15, ou pela Rua Rio Branco, 13-83.

Quem preferir pode agendar a doação pelo telefone (14) 2106-8644 ou pelo WhatsApp (14) 99770-5078.

Atendimento

Segunda a sexta-feira: das 7h às 12h e das 13h30 às 16h.

Neste sábado (27): das 8h às 12h.

Os doadores também contam com estacionamento conveniado no Guedes Park, localizado na Rua Capitão João Antônio, 1-42, esquina com a Rua Antônio Alves.