Uma operação da Polícia Militar desmantelou um desmanche clandestino de motocicletas e resultou na captura de um foragido da Justiça, na noite desta quinta-feira (25), no Jardim São Caetano, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). A ação, segundo a PM, começou após uma denúncia anônima e terminou com a apreensão de duas motocicletas furtadas, diversas peças de veículos, ferramentas utilizadas no desmonte e adulteração, além da prisão do principal suspeito. Ainda de acordo com a corporação, a equipe foi acionada após receber informações de que havia uma motocicleta sem placas em um imóvel localizado na rua João Corradi Neto. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um homem que, ao perceber a presença das viaturas, fugiu pelos fundos da residência, alertando outros ocupantes sobre a chegada da PM.

Enquanto parte da equipe tentou localizar o suspeito, os demais policiais realizaram vistoria no imóvel. Na garagem foram encontradas uma Honda CB Twister vermelha com placa adulterada, posteriormente identificada como furtada em Limeira, e uma Honda CG Start preta, que já estava sendo desmontada e havia sido furtada em Bocaina. Também foi localizada uma placa pertencente a uma Honda CG Titan furtada em Jaú.

Além dos veículos, os policiais apreenderam carenagens de diversas motocicletas, peças desmontadas e ferramentas utilizadas para adulteração e desmanche de veículos. Um morador da residência alegou desconhecer a procedência dos materiais. A perícia técnica foi acionada e confirmou a origem ilícita dos veículos e das peças. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.