Uma operação da Polícia Militar desmantelou um desmanche clandestino de motocicletas e resultou na captura de um foragido da Justiça, na noite desta quinta-feira (25), no Jardim São Caetano, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). A ação, segundo a PM, começou após uma denúncia anônima e terminou com a apreensão de duas motocicletas furtadas, diversas peças de veículos, ferramentas utilizadas no desmonte e adulteração, além da prisão do principal suspeito. Ainda de acordo com a corporação, a equipe foi acionada após receber informações de que havia uma motocicleta sem placas em um imóvel localizado na rua João Corradi Neto. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um homem que, ao perceber a presença das viaturas, fugiu pelos fundos da residência, alertando outros ocupantes sobre a chegada da PM.
Enquanto parte da equipe tentou localizar o suspeito, os demais policiais realizaram vistoria no imóvel. Na garagem foram encontradas uma Honda CB Twister vermelha com placa adulterada, posteriormente identificada como furtada em Limeira, e uma Honda CG Start preta, que já estava sendo desmontada e havia sido furtada em Bocaina. Também foi localizada uma placa pertencente a uma Honda CG Titan furtada em Jaú.
Além dos veículos, os policiais apreenderam carenagens de diversas motocicletas, peças desmontadas e ferramentas utilizadas para adulteração e desmanche de veículos. Um morador da residência alegou desconhecer a procedência dos materiais. A perícia técnica foi acionada e confirmou a origem ilícita dos veículos e das peças. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.
CAPTURA
A operação teve continuidade durante o patrulhamento e, por volta das 21h30, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do homem que havia fugido no início da ocorrência. Segundo a corporação, além de ser apontado como responsável pelo desmanche clandestino, ele era procurado pela Justiça.
O suspeito foi localizado e capturado poucas horas depois, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o mandado de prisão foi confirmado. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou que a denúncia anônima foi fundamental para o sucesso da operação, que resultou na recuperação de motocicletas furtadas e na interrupção de um esquema de desmanche clandestino que abastecia o mercado ilegal de peças automotivas.