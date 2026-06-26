27 de junho de 2026
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COM OU SEM CHUVA?

Olha quem está de volta: o sol! Confira a previsão para Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura Reis
Depois de uma semana de instabilidade, o céu voltou a abrir em Bauru
Depois de uma semana de instabilidade, o céu voltou a abrir em Bauru

Após uma semana marcada por frio, céu nublado e chuva, o sol voltou a aparecer em Bauru nesta sexta-feira (26). De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a previsão de sexta e para este sábado (27) é de céu parcialmente nublado e sem chuvas para Bauru e região. No Estado de São Paulo existe possibilidade de chuvas isoladas e de curta duração apenas na região Sul. As temperaturas devem entrar em gradual elevação.

Ainda segundo o instituto, neste domingo (28) e na segunda-feira (29), o tempo segue estável, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva na cidade. As temperaturas continuam em ligeira elevação nos dois dias.

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