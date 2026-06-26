Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas após ser flagrada transportando 145,8 quilos de maconha na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), durante a Operação Impacto, realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv). A apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 300 mil ao crime organizado.

Segundo a Polícia Rodoviária, a motorista de um Jeep Renegade desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha escondidos no porta-malas, totalizando 145,8 quilos da droga.

À polícia, a mulher afirmou que havia retirado o entorpecente em Avaré e faria o transporte até São Carlos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Bauru, onde a suspeita permaneceu presa e à disposição da Justiça. Conforme o 2º BPRv, a ação retirou uma grande quantidade de droga de circulação e reforça o trabalho de combate ao tráfico nas rodovias paulistas.