A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) realiza, neste sábado (27), a primeira edição da Feira Crisálida, uma iniciativa que busca valorizar o artesanato, a economia criativa, o empreendedorismo local e o consumo consciente. O evento será realizado das 10h às 17h, na Rua Teodoro Álvares, quadra 4, no Parque Júlio Nóbrega, em frente à sede da associação.

Ao todo, 37 expositores já confirmaram participação. O público encontrará uma variedade de produtos artesanais, itens criativos, gastronomia, peças autorais e outros produtos desenvolvidos por microempreendedores e produtores locais. A feira nasce a partir da experiência do Projeto Crisálida, braço têxtil do Programa Reuse, desenvolvido pela ASCAM. A iniciativa atua na reutilização de roupas, tecidos e outros materiais que poderiam ser descartados, promovendo a economia circular, a logística reversa da indústria têxtil e a geração de oportunidades por meio do reaproveitamento criativo.

"A Feira Crisálida representa mais um passo na ampliação do impacto social e ambiental dos projetos desenvolvidos pela ASCAM. É uma oportunidade de aproximar a comunidade, fortalecer pequenos empreendedores e mostrar como a sustentabilidade também pode gerar trabalho, renda e transformação social", destaca a presidente da ASCAM, Gisele Moretti.