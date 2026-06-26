A equipe Pati Barreto, de Bauru, voltou a se destacar na ginástica artística ao conquistar expressivos resultados no Torneio Paulista 2026, disputado nos dias 20 e 21 de junho, em Pindamonhangaba. Considerada uma das principais competições do calendário da Federação Paulista de Ginástica (FPG), a disputa reuniu atletas de todo o Estado e serviu como preparação para o Torneio Nacional da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Representando a cidade com oito ginastas, o time faturou medalhas individuais, títulos por aparelho e o vice-campeonato por equipes na categoria Base Infantil.

Entre os destaques, Laura Martins foi campeã do Individual Geral na Base Infantil e ainda registrou a melhor nota no salto. Na mesma categoria, Anna Peres conquistou a segunda melhor nota no aparelho, enquanto Lavínia Oliviera, Isabela Floriano e Bárbara Dalpino contribuíram para o vice-campeonato coletivo. Na Iniciante Infantil, Beatriz dos Santos ficou com a medalha de prata no Individual Geral, além de alcançar as melhores notas nas Paralelas Assimétricas e no Solo e a segunda melhor na Trave. Luiza de Lima terminou em quarto lugar no geral e foi a melhor da categoria na Trave. Já no Intermediário Juvenil, Rebeca Landis sagrou-se vice-campeã do Individual Geral, com as maiores notas na Trave e no Salto e a segunda melhor pontuação no Solo.

Os resultados reforçam a evolução da equipe, que desde o terceiro lugar por equipes conquistado no Torneio Nacional de 2025 vem consolidando Bauru entre as referências da modalidade no Estado. Agora, o grupo intensifica a preparação para o Torneio Nacional de 2026 e busca ampliar o apoio de patrocinadores e parceiros para custear viagens, inscrições, materiais e estrutura necessária para manter a sequência de conquistas.