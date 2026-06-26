A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO, abriu mais de 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. Destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos, as formações abrangem as modalidades presencial (1.775 vagas) e online (230 vagas). As inscrições vão até o dia 2 de julho pelo site: www.cultsppro.org.br.

"Em quase dois anos de CULTSP PRO o programa já teve mais de 13 mil matrículas. Então, esse é mais um convite. Nós estamos aqui para pessoas a partir de 16 anos e não tem limite. Quem quiser trabalhar, se qualificar ou até mesmo acrescentar algo na cultura, é bem-vindo”, destacou a secretária Marilia Marton durante o anúncio das novas vagas no Complexo Cultural Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO.

Ao todo, são oferecidos 110 cursos distribuídos em 12 regiões, com atividades práticas realizadas em 43 cidades. A grade curricular inclui qualificações como Game Design, Manipulação Têxtil, Projeto de Estúdios Caseiros de Música (Home Studio), Introdução ao Design Gráfico, Produção e Gerenciamento de Conteúdo para Redes Sociais, Captação e Edição de Vídeos com Celular, Operação de Sala de Espetáculo, e Fundamentos e Práticas da Curadoria em Arte Contemporânea.