Formado neste ano, o elenco 65+ do projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru joga neste sábado (27), com entrada gratuita, no Greb (Grêmio Recreativo Energético de Bauru), localizado na rua Benedito Eleutério, 2-08, Vila Pacífico.

Válidos pela sequência da Liga de Bauru, os duelos serão contra Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) às 8h30, Areiópolis às 9h30 e Itaí às 10h30. Em sua estreia, em 11 de abril, as jogadoras comandadas pelo técnico Carlos Lenta foram até Lençóis Paulista e superaram, por 2 sets a 0, as donas da casa, Atiba e Itaí.

Mantenedor de escolinha gratuita feminina, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Bauru e idealização da Associação Garra de Tigre. Informações pelo telefone (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.