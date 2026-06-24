Uma das duas carretas bitrem que ficaram presas, na manhã desta quarta-feira (24), em Bauru, no canteiro central do quilômetro 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do trevo do Núcleo Gasparini, no sentido de Bauru, deverá permanecer no local ao menos por mais um dia. Segundo o que a reportagem apurou, como ela possui o seu compartimento de transporte de combustível carregado com óleo diesel, existe a necessidade de a empresa enviar outro veículo para fazer o transbordo e, posteriormente, a sua remoção. Não houve feridos.

Trata-se de acidentes distintos. Por motivos a serem esclarecidos, em ambos os casos, os motoristas perderam o controle da direção, saíram da pista e foram parar no canteiro central da rodovia. O caminhão com contêiner que ficou preso será removido mais rapidamente.

O trânsito segue fluindo, mas a Polícia Militar Rodoviária pede aos condutores atenção redobrada para evitar novos acidentes.