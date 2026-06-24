A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por armazenar combustível de forma irregular em um imóvel localizado no bairro Vale do Igapó, em Bauru. A ação foi realizada no último domingo (22) por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com a corporação, os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão após levantamentos indicarem a existência de armazenamento irregular e possível comercialização de combustíveis no local. Durante as diligências, foram apreendidos aproximadamente 210 litros de etanol acondicionados em galões, cinco botijões de gás aparentemente vazios e um caderno com anotações que será analisado durante a investigação.

Segundo a Polícia Civil, o material era mantido em desacordo com as exigências legais para armazenamento de substâncias inflamáveis, o que caracteriza, em tese, crime ambiental previsto no artigo 56 da Lei Federal n.º 9.605/1998. O investigado foi localizado no imóvel e recebeu voz de prisão em flagrante. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia e servirá de base para a continuidade das investigações.