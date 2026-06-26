A divulgação da ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe à tona um cenário de extrema complexidade para a condução da economia brasileira. Mesmo com a decisão de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, situando-a em 14,25% ao ano, o tom adotado pelo Banco Central foi longe de ser puramente comemorativo. O documento funciona muito mais como um manifesto de vigilância e sobriedade diante de riscos crescentes, tanto no ambiente doméstico quanto no internacional.
No plano externo, o comitê enfatizou como a forte instabilidade global e as tensões geopolíticas, especialmente os desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio, continuam a pressionar os preços de commodities vitais, como o petróleo e os combustíveis.
Somam-se a isso os impactos climáticos persistentes do fenômeno El Niño sobre a produção de alimentos. Embora o Banco Central pontue que as "melhores práticas" de política monetária recomendem não reagir de forma desmedida a choques temporários de oferta, a magnitude e a sobreposição desses eventos exigem uma postura de absoluta serenidade e monitoramento constante.
Internamente, os desafios não são menores e ganharam contornos claros na ata. O Banco Central expressou explícita preocupação com a deterioração do cenário inflacionário recente, alimentado por um mercado de trabalho que segue bastante aquecido e por expectativas de inflação que se mantêm acima da meta estipulada.
Diante dessa resiliência da demanda e dos preços, o Copom optou por deixar os próximos passos da Selic "no escuro", recusando-se a fornecer sinalizações futuras sobre novos cortes. Essa ausência de previsibilidade envia um recado claro ao mercado: qualquer flexibilização adicional dependerá estritamente da melhora tangível dos indicadores.
Outro ponto nevrálgico do documento reside no alerta contundente feito à condução da política fiscal. O texto adverte que a expansão do crédito direcionado e as incertezas estruturais que orbitam a trajetória da dívida pública têm o potencial direto de elevar a taxa de juros neutra da economia.
Esse diagnóstico serve como um lembrete de que o esforço para consolidar a estabilidade monetária não pode ser unilateral. Sem um firme compromisso fiscal que garanta a previsibilidade das contas públicas, o trabalho do Banco Central torna-se substancialmente mais árduo, aumentando o risco de que a Selic precise permanecer em patamares restritivos por um período muito mais prolongado do que o inicialmente previsto pelo ambiente de negócios.