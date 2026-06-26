A divulgação da ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe à tona um cenário de extrema complexidade para a condução da economia brasileira. Mesmo com a decisão de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, situando-a em 14,25% ao ano, o tom adotado pelo Banco Central foi longe de ser puramente comemorativo. O documento funciona muito mais como um manifesto de vigilância e sobriedade diante de riscos crescentes, tanto no ambiente doméstico quanto no internacional.

No plano externo, o comitê enfatizou como a forte instabilidade global e as tensões geopolíticas, especialmente os desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio, continuam a pressionar os preços de commodities vitais, como o petróleo e os combustíveis.

Somam-se a isso os impactos climáticos persistentes do fenômeno El Niño sobre a produção de alimentos. Embora o Banco Central pontue que as "melhores práticas" de política monetária recomendem não reagir de forma desmedida a choques temporários de oferta, a magnitude e a sobreposição desses eventos exigem uma postura de absoluta serenidade e monitoramento constante.