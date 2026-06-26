Depois de reunir milhares de pessoas nas duas primeiras edições, a Arena JCNET retorna ao Parque Vitória Régia nesta segunda-feira (29), a partir das 12h, com uma programação especial durante a partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento substitui a edição prevista para o último dia 24, que precisou ser cancelada em razão da chuva e da queda brusca de temperatura.
Promovida pelo Jornal da Cidade e JCNET, com muitos parceiros, a Arena JCNET se consolidou como um dos principais pontos de encontro dos torcedores em Bauru durante o Mundial. A proposta de unir esporte, música, lazer e convivência em um dos principais cartões-postais da cidade atraiu famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol. Na segunda edição, o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas, reforçando o sucesso da iniciativa e a força do Vitória Régia como espaço para grandes eventos populares.
A programação desta segunda-feira começará ao meio-dia e reunirá atrações para todas as idades. Estão confirmadas as apresentações do DJ Pabllo Vitor, da Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão e o Super Aulão de FitDance da Academia Maravilhosas. O cover do apresentador Silvio Santos e a comunicadora Regina Monari também estarão presentes comandando brincadeiras, interação com o público e os sorteios promovidos pelos patrocinadores ao longo da tarde.
A partida da Seleção Brasileira será exibida em telão de alta definição, por meio da parceria com o SBT, permitindo que o público acompanhe cada lance em clima de torcida. Além da transmissão, os patrocinadores promoverão ações promocionais com distribuição de brindes e prêmios, enquanto jogadores do Esporte Clube Noroeste participarão de atividades e momentos de interação com os torcedores.
Outro atrativo será a praça de alimentação, formada por comerciantes credenciados pela Prefeitura de Bauru, oferecendo opções de alimentos e bebidas durante toda a programação.
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET e conta com o incentivo e apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das Secretarias de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Esportes e Lazer. A parceria reforça o compromisso da administração municipal em incentivar eventos que promovam entretenimento gratuito, movimentem o turismo local, fortaleçam a economia e valorizem a ocupação dos espaços públicos da cidade.
O evento conta com Patrocínio Ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Casa Burgo, Academia Maravilhosas e GSBRU. A cobertura e divulgação contam ainda com o apoio de mídia da Revista Atenção, Portal Onde Ir em Bauru, 96 FM, Bauruzão Mil Grau, Bauru Interior, Zero14, Conecta Bauru e Aqui Agora Bauru.
A entrada é gratuita.