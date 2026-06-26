Depois de reunir milhares de pessoas nas duas primeiras edições, a Arena JCNET retorna ao Parque Vitória Régia nesta segunda-feira (29), a partir das 12h, com uma programação especial durante a partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento substitui a edição prevista para o último dia 24, que precisou ser cancelada em razão da chuva e da queda brusca de temperatura.

Promovida pelo Jornal da Cidade e JCNET, com muitos parceiros, a Arena JCNET se consolidou como um dos principais pontos de encontro dos torcedores em Bauru durante o Mundial. A proposta de unir esporte, música, lazer e convivência em um dos principais cartões-postais da cidade atraiu famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol. Na segunda edição, o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas, reforçando o sucesso da iniciativa e a força do Vitória Régia como espaço para grandes eventos populares.

A programação desta segunda-feira começará ao meio-dia e reunirá atrações para todas as idades. Estão confirmadas as apresentações do DJ Pabllo Vitor, da Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão e o Super Aulão de FitDance da Academia Maravilhosas. O cover do apresentador Silvio Santos e a comunicadora Regina Monari também estarão presentes comandando brincadeiras, interação com o público e os sorteios promovidos pelos patrocinadores ao longo da tarde.