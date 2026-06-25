A Câmara Municipal de Bauru terá horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira (29), em razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2026. Conforme portaria publicada nesta quinta-feira (25), o expediente na Casa de Leis será das 8h às 12h. Com isso, a sessão ordinária passará para terça-feira (30), a partir das 8h. Dia 30, por sinal, é o último dia para o Legisaltivo votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A medida foi oficializada pelo presidente da Câmara, Markinho Souza, por meio da Portaria RH-084/2026, e tem como objetivo adequar o funcionamento do Legislativo ao calendário de jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a alteração, o atendimento ao público, bem como as atividades administrativas do Legislativo municipal, serão concentrados no período da manhã, na segunda-feira (29). O expediente será encerrado ao meio-dia.

A iniciativa segue uma prática comum adotada por órgãos públicos em anos de Copa do Mundo, especialmente quando as partidas da Seleção Brasileira ocorrem em horário coincidente com o expediente. A adequação busca conciliar o funcionamento da administração pública com um evento de grande mobilização nacional, sem comprometer integralmente a prestação dos serviços.

Organograma na pauta