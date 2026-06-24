O Estádio Alfredo de Castilho se transformará em um grande ponto de encontro para colecionadores e famílias no próximo sábado (27). Das 9h às 12h, o Esporte Clube Noroeste abrirá os portões do Alfredão para receber crianças, jovens, colecionadores e famílias em uma manhã especial dedicada à paixão pelas figurinhas e ao convívio entre torcedores.

A entrada do público será pelo Portão D, localizado na rua Wenceslau Braz, e o ponto de encontro dos participantes será nas cadeiras cobertas do estádio. A programação inclui um espaço para troca de figurinhas e uma atividade interativa que levará os participantes a explorar diferentes setores do Alfredão em busca de cupons premiados. Os vencedores poderão garantir pacotinhos de figurinhas, brindes exclusivos e diversos presentes oferecidos pelos patrocinadores do Noroeste.

Mais de 300 pacotinhos já estão reservados para distribuição durante o evento, que também contará com ações promocionais, praça de alimentação e áreas preparadas para receber o público com conforto e segurança. A proposta é proporcionar uma experiência diferenciada aos torcedores, incentivando a interação entre colecionadores e promovendo momentos de lazer para toda a família.