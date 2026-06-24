Nesta sexta-feira (26) a Casa da Esperança, uma das mais consolidadas Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Bauru, completa 30 anos de fundação. Para celebrar a marca de três décadas de atuação ininterrupta na proteção social e no desenvolvimento comunitário, a instituição promoverá um almoço comemorativo fechado voltado especialmente às crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.

O evento, que será realizado na sede da organização, será também o palco de uma importante homenagem institucional. Na oportunidade, será entregue oficialmente uma Moção de Aplauso concedida pela Câmara Municipal de Bauru. A iniciativa partiu do vereador Mané Losila e contará com a presença confirmada de parlamentares da legislatura local e de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), chancelando o reconhecimento público do impacto real da OSC no município.

Idealizada em 26 de junho de 1996 pelo Pastor Abílio Pinheiro Chagas, a Casa da Esperança nasceu umbilicalmente ligada à própria história de urbanização de Bauru. Sua fundação coincide com a consolidação do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, bairro planejado em meados da década de 1990 para abrigar moradores oriundos de 15 áreas de risco e favelas da cidade por meio do sistema de mutirão. O que começou como uma iniciativa da Igreja Comunicação e Missão Cristã para apoiar o reassentamento daquelas famílias transformou-se em um complexo de atendimento de utilidade pública declarada nos níveis Municipal, Estadual e Federal.