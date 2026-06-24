Nesta sexta-feira (26) a Casa da Esperança, uma das mais consolidadas Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Bauru, completa 30 anos de fundação. Para celebrar a marca de três décadas de atuação ininterrupta na proteção social e no desenvolvimento comunitário, a instituição promoverá um almoço comemorativo fechado voltado especialmente às crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.
O evento, que será realizado na sede da organização, será também o palco de uma importante homenagem institucional. Na oportunidade, será entregue oficialmente uma Moção de Aplauso concedida pela Câmara Municipal de Bauru. A iniciativa partiu do vereador Mané Losila e contará com a presença confirmada de parlamentares da legislatura local e de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), chancelando o reconhecimento público do impacto real da OSC no município.
Idealizada em 26 de junho de 1996 pelo Pastor Abílio Pinheiro Chagas, a Casa da Esperança nasceu umbilicalmente ligada à própria história de urbanização de Bauru. Sua fundação coincide com a consolidação do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, bairro planejado em meados da década de 1990 para abrigar moradores oriundos de 15 áreas de risco e favelas da cidade por meio do sistema de mutirão. O que começou como uma iniciativa da Igreja Comunicação e Missão Cristã para apoiar o reassentamento daquelas famílias transformou-se em um complexo de atendimento de utilidade pública declarada nos níveis Municipal, Estadual e Federal.
Atualmente, a instituição atende diariamente 210 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses, operando rigorosamente na modalidade de contraturno escolar. O impacto direto estende-se às suas respectivas famílias, totalizando uma média de 1.260 pessoas assistidas mensalmente de forma multidisciplinar.
A rotina estruturada assegura aos assistidos alimentação balanceada, compreendendo café da manhã, almoço e café da tarde, totalizando uma média de 18.480 refeições servidas por mês, além de suporte psicossocial e acompanhamento familiar contínuo com o objetivo de evitar o rompimento de vínculos.
Para sustentar a operação, a infraestrutura da Casa da Esperança dispõe de um espaço físico planejado, que abrange cozinha industrial com dispensa, refeitório amplo, quadra poliesportiva coberta, playground, salão social, salas de atividades e equipe técnica especializada. Esta última conta com coordenadores, assistentes sociais, psicóloga, educadoras sociais, cuidadora e equipe de apoio operacional, além de uma diretoria cuja atuação é 100% voluntária.
Crianças e adolescentes em atendimento diário (6 a 14 anos) - 210 beneficiários
Impacto comunitário mensal (beneficiários e núcleos familiares) - 1.260 pessoas
Refeições nutritivas servidas mensalmente -18.480 refeições
Frentes artísticas, esportivas e socioculturais ativas - 8 projetos regulares
Os projetos da OSC distribuem-se em oficinas regulares que estimulam a expressão, disciplina e cidadania, incluindo frentes de como Coral, Basquete, Futsal, Vôlei, Kickboxing, Street Dance e Capoeira. Os canais Oficiais são caespebauru.com.br e Instagram: @casadaesperancabauru