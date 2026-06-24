Em 8 de dezembro de 2015, foi realizada uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Bauru, proposta pelo vereador Fábio Manfrinato, com o objetivo de instituir o Dia Municipal da Pessoa com Fissura Labiopalatina, celebrado em 24 de junho.

A iniciativa partiu da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Labiopalatina (Rede Profis), fundada em 16 de julho de 2004, com o apoio do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (Centrinho-HRAC/USP), fundado em 24 de junho de 1967 e referência nacional na reabilitação dessa anomalia. Na ocasião, a proposta foi representada por Thyago Cezar, advogado e paciente reabilitado pelo HRAC/USP, e pela Dra. Maria Inês Gândara Graciano, assistente social do HRAC/USP e diretora da Rede Profis.

A Rede Profis, atualmente denominada Rede Nacional de Fissura Labiopalatina (Rede Profis Brasil), é uma organização da sociedade civil cuja missão é congregar, integrar e representar as associações de fissura labiopalatina do Brasil, promovendo o intercâmbio técnico-científico e fortalecendo as ações de defesa dos direitos das pessoas com essas anomalias. Atualmente, a Rede reúne 40 associações em todo o país, abrangendo centenas de municípios e beneficiando milhares de pacientes por meio de seu trabalho.