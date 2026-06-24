Lençóis Paulista - A CDHU Móvel estará em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), entre esta quarta-feira (24) e sábado (27), com atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O serviço itinerante será realizado na Concha Acústica, que fica na Praça Comendador José Zillo, s/n, centro. Entre quarta e sexta, o horário de atendimento será das 9h às 17h. Já no sábado, a ação ocorre das 9h às 13h.
Serão disponibilizados serviços como acordos e quitação de débitos com utilização do FGTS, revisão de prestações, novação, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.
O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, moradores que desejarem podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo Alô CDHU, no número 0800 000 2348, com ligação gratuita.
Impacto
Criada para levar os serviços da Companhia a municípios que não possuem escritório regional da CDHU, a iniciativa evita o deslocamento dos mutuários para outras cidades e garante atendimento mais direto, humanizado e resolutivo.
Desde maio de 2025, quando foi lançada, a CDHU Móvel já se consolidou como uma importante ferramenta de aproximação da Companhia com a população, realizando 39.687 mil atendimentos em 142 municípios.