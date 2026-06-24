Lençóis Paulista - A CDHU Móvel estará em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), entre esta quarta-feira (24) e sábado (27), com atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O serviço itinerante será realizado na Concha Acústica, que fica na Praça Comendador José Zillo, s/n, centro. Entre quarta e sexta, o horário de atendimento será das 9h às 17h. Já no sábado, a ação ocorre das 9h às 13h.

Serão disponibilizados serviços como acordos e quitação de débitos com utilização do FGTS, revisão de prestações, novação, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.

O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, moradores que desejarem podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo Alô CDHU, no número 0800 000 2348, com ligação gratuita.

Impacto