Pederneiras - A Câmara Municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) nesta segunda-feira (22) para apurar denúncia de que valores pagos por pacientes por procedimentos cirúrgicos particulares realizados na Santa Casa da cidade não teriam sido depositados nos cofres da instituição. A entidade informou que não foi notificada, mas que apura o caso internamente e irá adotar medidas para reaver eventuais prejuízos.

O requerimento pedindo a abertura da CEI foi assinado por todos os vereadores. Após leitura do documento na sessão, foi realizado o sorteio para a composição da Comissão, que terá João Lino (PL) como presidente, Val Grana (PP) como relator e Angela Vermelho (MDB) como membro. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 90 dias.

Em nota assinada pela provedora em exercício, Maria Aline Lemos Silva Thobias, a Irmandade da Santa Casa de Pederneiras informou que tomou conhecimento da instauração da CEI pela imprensa e que, até o presente momento, não foi oficialmente notificada. "A instituição reitera seu profundo respeito pelo trabalho do Poder Legislativo Municipal e se colocará à disposição para colaborar, dentro dos limites da lei", diz.