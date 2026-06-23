Bocaina - A Prefeitura de Bocaina (69 quilômetros de Bauru) divulgou um comunicado na noite desta terça-feira (23) informando que, em razão da chuva, a tradicional passagem dos fiéis descalços pelo braseiro da fogueira de São João Batista, prevista para o início da madrugada desta quarta-feira (24), durante a festa do padroeiro da cidade, na Praça da Igreja Matriz, no Centro, foi transferida para sábado (27).

A decisão, de acordo com a nota postada nas redes sociais da prefeitura, foi tomada pelo prefeito Caio Crepaldi, juntamente com o padre Paulo Eduardo Roda, pároco da Paróquia São João Batista, a comissão organizadora da festa, a diretora de Turismo Flávia Belchior e o diretor de Cultura Gabriel Techi "pensando na segurança e no bem-estar de todos os participantes", em razão das condições climáticas.

"Com fé e esperança, aguardamos a realização desta linda tradição, que contará com a emocionante passagem da fogueira no dia 27 de junho de 2026, celebrando a devoção e a união de todos que mantêm viva essa importante manifestação de fé e cultura", diz a postagem. "Que São João Batista interceda por nós e abençoe este momento, para que possamos viver uma grande e bela festa no próximo sábado".