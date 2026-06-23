O videomonitoramento particular de um imóvel situado na quadra 1 da rua Júlio Simões, na Vila Garcia, em Bauru, flagrou o exato momento em que um caminhão carregado com vergalhões de ferro perde o freio e desce a ladeira da via até atingir portões e muros de duas residências, na manhã desta terça-feira (23).

Conforme o JCNET noticiou, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vizinhos relataram à reportagem que um dos moradores de uma das casas atingidas teria saído, supostamente para trabalhar, pouco tempo antes. Um destes imóveis, o de muro preto, também funciona como adega de bebidas. O motorista do caminhão não estava dentro do veículo quando ele desceu sozinho.

Um fato preocupante observado pela reportagem é que, na quadra 2 da mesma rua, está localizada a Escola Municipal de Educação Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida. A empresa responsável pelo caminhão vai providenciar a sua remoção. Uma equipe da Emdurb sinalizou o quarteirão 1 para preservar a segurança no local e evitar o acesso de mais veículos àquele trecho.