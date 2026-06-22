Na tarde desta segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Bauru realizou Sessão Ordinária e aprovou 9 processos, entre eles o projeto de lei do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que cria a Semana Municipal da Gagueira, e o do vereador Cabo Helinho (PL), que cria o Dia Municipal dos Veteranos.

O único projeto cuja votação foi adiada, após pedido do próprio autor, foi o Projeto de Lei do vereador Julio Cesar (PP), que dispõe sobre a proibição do acorrentamento de animais e sanções para os infratores. Foi sobrestado por duas sessões ordinárias.

Ao defender seu projeto na tribuna, Arnaldinho afirmou: “Gagueira cala e isola. É uma situação que afeta 3 mil crianças só em Bauru e precisa de atenção, diagnóstico e respeito”. O projeto foi construído com apoio da professora e fonoaudióloga Simone Lopes-Herrera, da FOB-USP, uma das maiores especialistas do país em fluência. A ideia é levar informação pra escolas, famílias e unidades de saúde, combatendo o bullying e a desinformação.