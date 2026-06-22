Na tarde desta segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Bauru realizou Sessão Ordinária e aprovou 9 processos, entre eles o projeto de lei do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que cria a Semana Municipal da Gagueira, e o do vereador Cabo Helinho (PL), que cria o Dia Municipal dos Veteranos.
O único projeto cuja votação foi adiada, após pedido do próprio autor, foi o Projeto de Lei do vereador Julio Cesar (PP), que dispõe sobre a proibição do acorrentamento de animais e sanções para os infratores. Foi sobrestado por duas sessões ordinárias.
Ao defender seu projeto na tribuna, Arnaldinho afirmou: “Gagueira cala e isola. É uma situação que afeta 3 mil crianças só em Bauru e precisa de atenção, diagnóstico e respeito”. O projeto foi construído com apoio da professora e fonoaudióloga Simone Lopes-Herrera, da FOB-USP, uma das maiores especialistas do país em fluência. A ideia é levar informação pra escolas, famílias e unidades de saúde, combatendo o bullying e a desinformação.
“Muita criança deixa de falar em sala de aula, de fazer amigos, por medo de gaguejar. Isso destrói a autoestima. Nosso papel é garantir acolhimento, tratamento e caminhos ”, reforçou o vereador. Bauru passará a ter uma semana (22 de outubro) anual dedicada ao tema, com palestras, campanhas e capacitação de profissionais.
Já o vereador Cabo Helinho afirma que o “Dia dos Veteranos” em Bauru é uma data mundialmente usada para honrar os veteranos que dedicaram suas vidas às Forças Armadas e Auxiliares, já que ela marca o fim da Primeira Guerra Mundial.
O vereador e outros veteranos que participaram do encontro compartilharam histórias pessoais para demonstrar os desafios que fazem parte do cotidiano dos policiais de diferentes corporações. Experiências que, segundo eles, são acompanhadas por traumas e sequelas que perduram na aposentadoria.