Bauru vai receber mais uma apresentação gratuita do projeto Polo Sonoro, nesta quinta-feira (25), na sede da Banda e Orquestra Municipal, a partir das 15h. Desta vez, o convidado será o trompetista, arranjador e compositor Diego Garbin, que já ganhou um Grammy Latino por Melhor Álbum de Jazz em 2018 e é considerado um dos grandes destaques da música instrumental brasileira contemporânea. Os ingressos são limitados e devem ser reservados com antecedência pelo Sympla.
O encontro será a quinta masterclass de uma série de nove aulas promovidas pelo projeto na cidade. Voltada para músicos profissionais, estudantes e apreciadores da música em geral, a atividade tem como tema “Linguagem e Improvisação”, abordando aspectos fundamentais da construção musical e da expressividade artística individual.
"Cada edição do Polo Sonoro amplia o diálogo entre músicos experientes, estudantes e o público interessado em música instrumental. A presença de Diego Garbin representa uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências com um artista de projeção nacional e internacional”, destaca Paulo Maia, um dos organizadores do projeto.
A programação do dia terá duração de 2h30. Inicialmente, será realizada uma masterclass de 1h30, momento em que o músico vai compartilhar conhecimentos sobre interpretação, improvisação, linguagem musical, trajetória profissional e processos criativos. Em seguida, o público poderá acompanhar uma apresentação musical de alta qualidade, com duração de uma hora, reunindo o artista convidado e músicos da região.
O Polo Sonoro é uma realização da Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio do edital lançado pela Secretaria da Cultura de Bauru.
Sobre o artista
Trompetista, arranjador e compositor, Diego Garbin é formado pelo Conservatório de Tatuí, onde atualmente atua como professor e coordenador da Big Band da instituição. Reconhecido pela sua atuação como solista e improvisador, tem se destacado na cena instrumental brasileira por sua versatilidade e excelência técnica.
Ao longo da carreira, apresentou-se ao lado de importantes nomes da música, como Toninho Horta, Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda, Egberto Gismonti, Nelson Ayres, Gaia Wilmer, Débora Gurgel, Salomão Soares e Itiberê Zwarg.
Sua trajetória também inclui participações em grandes festivais nacionais e internacionais. Em 2018, foi vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Jazz, ao lado da Hermeto Pascoal Big Band, pelo álbum “Natureza Universal”.
Como artista solo, lançou de forma independente os álbuns “Refúgio”, em 2019, e “Raízes”, em 2023. Seus arranjos e composições já foram interpretados por importantes grupos musicais, como a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Jovem Tom Jobim, Big Band do Conservatório de Tatuí e Basel Jazz Orchestra, da Suíça.
Serviço
Masterclass gratuita “Linguagem e Improvisação”, com Diego Garbin
Data: 25 de junho (quinta-feira)
Horário: 15h
Local: Sede da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, na rua Saint Martin, 15-41
Ingressos: Ingressos pelo Sympla