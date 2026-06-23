Bauru vai receber mais uma apresentação gratuita do projeto Polo Sonoro, nesta quinta-feira (25), na sede da Banda e Orquestra Municipal, a partir das 15h. Desta vez, o convidado será o trompetista, arranjador e compositor Diego Garbin, que já ganhou um Grammy Latino por Melhor Álbum de Jazz em 2018 e é considerado um dos grandes destaques da música instrumental brasileira contemporânea. Os ingressos são limitados e devem ser reservados com antecedência pelo Sympla.

O encontro será a quinta masterclass de uma série de nove aulas promovidas pelo projeto na cidade. Voltada para músicos profissionais, estudantes e apreciadores da música em geral, a atividade tem como tema “Linguagem e Improvisação”, abordando aspectos fundamentais da construção musical e da expressividade artística individual.

"Cada edição do Polo Sonoro amplia o diálogo entre músicos experientes, estudantes e o público interessado em música instrumental. A presença de Diego Garbin representa uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências com um artista de projeção nacional e internacional”, destaca Paulo Maia, um dos organizadores do projeto.