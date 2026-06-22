Com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bauru passou a abrigar nesta segunda-feira (22) o primeiro Centro TEA Paulista instalado fora da capital. A unidade, que funciona junto ao Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, atenderá moradores de 39 municípios da região administrativa e tem expectativa de realizar cerca de 24 mil atendimentos por ano.
O equipamento, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), foi implantado em um prédio cedido pela Prefeitura de Bauru e será administrado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Sorri-Bauru. O investimento estadual é de R$ 8 milhões ao longo de dois anos.
Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), vereadores, secretários municipais e autoridades e políticos da região, o governador de São Paulo destacou que a unidade nasce da parceria entre Estado e município e representa um importante avanço na rede de acolhimento às famílias. “Quem ganha com isso não é apenas a cidade de Bauru, mas os 39 municípios da região, que passam a ter uma referência para atendimento e acolhimento”, afirmou Tarcísio.
Segundo o governador, o objetivo é expandir o modelo para todas as regiões administrativas do Estado. “Precisávamos criar um espaço onde as pessoas com TEA, as mães atípicas e os familiares tivessem, sobretudo, acolhimento. Quanto mais cedo acolhermos e diagnosticarmos, mais potencialidades vamos desenvolver e mais autonomia vamos proporcionar”, ressaltou.
A prefeita Suéllen Rosim classificou a inauguração como um momento histórico para a cidade e para toda a região centro-oeste paulista. “Mais do que a entrega de um prédio, este espaço representa inclusão, acessibilidade, amor ao próximo e acolhimento”, disse. Ela destacou que o novo centro será um ponto de apoio para famílias que recebem o diagnóstico de autismo e muitas vezes não sabem onde buscar ajuda. “Ter uma porta para bater, entrar e encontrar o acolhimento necessário acalenta a alma. Aqui teremos muitas famílias acolhidas e transformadas com o apoio necessário para enfrentar seus desafios”, afirmou.
O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou que a unidade marca o início da interiorização da política pública voltada às pessoas com TEA e suas famílias. “A unidade de Bauru inaugura esse novo momento da interiorização da política pública. Garantir os direitos das pessoas com autismo exige ações integradas e presentes em todo o território paulista”, afirmou.
Segundo ele, o centro foi estruturado em quatro eixos principais: acolhimento de pessoas com TEA e seus familiares, desenvolvimento de pesquisas em parceria com universidades, apoio aos municípios e capacitação de profissionais. O secretário também explicou que o acesso ao serviço será facilitado. “O Centro TEA é porta aberta. Não é necessário encaminhamento médico. As famílias podem procurar diretamente a unidade ou utilizar os atendimentos remotos e por videoconferência, inclusive durante a noite, finais de semana e feriados”, explicou.
Localizado na Vila Aviação, o espaço conta com salas multissensoriais, ambiente de acomodação sensorial para pessoas em crise, biblioteca temática, auditório para cursos e palestras, além de uma unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI). Entre os serviços oferecidos estão atendimentos presenciais e remotos, orientação jurídica e social, apoio psicológico, atividades culturais, esportivas e de arteterapia, além da capacitação de profissionais das redes municipais.
A unidade também funcionará como polo de pesquisa e disseminação de conhecimento sobre o autismo, em parceria com universidades e instituições especializadas.
Mães celebram acolhimento e suporte às famílias
Durante a inauguração, mães atípicas presentes no evento destacaram a importância do novo equipamento para quem convive diariamente com os desafios do autismo. Para Bianca Ariane de Souza dos Santos, o principal benefício será a ampliação do suporte às famílias. “As famílias ainda têm pouco apoio. Com o Centro TEA, tanto as mães quanto as pessoas autistas terão um lugar mais próximo, onde poderão encontrar acolhimento e orientação”, afirmou.
Mãe de um adolescente autista de 13 anos, Suéllen Ariane Rosão Soares, acredita que os serviços oferecidos contribuirão para o desenvolvimento e a autonomia das pessoas atendidas. “As terapias e os espaços preparados vão ajudar muito no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, proporcionando mais independência e qualidade de vida”, destacou.
Com a inauguração em Bauru, o Governo do Estado dá início ao plano de expansão dos Centros TEA para as 16 regiões administrativas paulistas, levando atendimento especializado para mais perto das famílias e fortalecendo a rede de inclusão em todo o território estadual. Centro TEA Paulista e do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência em Bauru fica na rua Severino Lins, 7-10, Vila Aviação com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e atendimento 24h pelo telefone 11 3116-7406.