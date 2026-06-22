Com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bauru passou a abrigar nesta segunda-feira (22) o primeiro Centro TEA Paulista instalado fora da capital. A unidade, que funciona junto ao Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, atenderá moradores de 39 municípios da região administrativa e tem expectativa de realizar cerca de 24 mil atendimentos por ano.

O equipamento, vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), foi implantado em um prédio cedido pela Prefeitura de Bauru e será administrado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Sorri-Bauru. O investimento estadual é de R$ 8 milhões ao longo de dois anos.

Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), vereadores, secretários municipais e autoridades e políticos da região, o governador de São Paulo destacou que a unidade nasce da parceria entre Estado e município e representa um importante avanço na rede de acolhimento às famílias. “Quem ganha com isso não é apenas a cidade de Bauru, mas os 39 municípios da região, que passam a ter uma referência para atendimento e acolhimento”, afirmou Tarcísio.