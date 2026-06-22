Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após cair da moto e sofrer traumatismo craniano na noite deste domingo (21), na rua Tranquilo Rozante, no Centro de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). De acordo com o registro policial, a vítima estava pegando carona na garupa da motocicleta quando, por motivos a serem apurados, começou a se debater. Devido a isso, sofreu uma queda com o veículo em movimento, relatou o condutor aos policiais militares que atenderam à ocorrência no pronto-socorro da Santa Casa de Pederneiras.

Ainda de acordo com o histórico policial, a médica responsável pelo atendimento médico informou que o homem está estável, apesar da gravidade dos ferimentos. Até o momento, não há informações precisas sobre o que teria provocado a queda. Segundo apurado no local, a vítima utilizava corretamente o capacete de segurança no momento do acidente.