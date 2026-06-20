Uma motorista ficou presa dentro de um HB20 após capotamento ocorrido na quadra 7 da avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim América, em Bauru, no início da tarde deste sábado (20). Ela foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento médico.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a mulher trafegava pela via no sentido avenida Getúlio Vargas quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira de um Gol preto que estava regularmente estacionado.

Com o impacto, o Gol atingiu uma moto e um Honda Civic azul, que também estavam estacionados. Após a colisão, o HB20 capotou e a condutora ficou presa nas ferragens. Ela foi retirada por equipes da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros.