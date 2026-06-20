20 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
APÓS COLISÃO

Bauru: carro capota em avenida e mulher fica presa nas ferragens

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp
Antes de capotar, HB20 atingiu um Gol que estava estacionado; um Civic e uma moto também se envolveram no acidente
Antes de capotar, HB20 atingiu um Gol que estava estacionado; um Civic e uma moto também se envolveram no acidente

Uma motorista ficou presa dentro de um HB20 após capotamento ocorrido na quadra 7 da avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim América, em Bauru, no início da tarde deste sábado (20). Ela foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento médico.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a mulher trafegava pela via no sentido avenida Getúlio Vargas quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira de um Gol preto que estava regularmente estacionado.

Com o impacto, o Gol atingiu uma moto e um Honda Civic azul, que também estavam estacionados. Após a colisão, o HB20 capotou e a condutora ficou presa nas ferragens. Ela foi retirada por equipes da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para atender a ocorrência. Em razão do acidente, a avenida teve de ser interditada nos dois sentidos. Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes sobre o estado de saúde da mulher. O JCNET/Sampi acompanha o caso e o texto poderá ser atualizado com novas informações.

navegação navegação
  • Testemunhas tentam ajudar a motorista - foto: WhatsApp
    Testemunhas tentam ajudar a motorista - foto: WhatsApp

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários