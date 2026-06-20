Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (20), em Bauru, após ser flagrado por seguranças de um mercado com peças de carne e de queijo, além de potes de creme de avelã, que haviam sido furtados do estabelecimento. Os itens foram avaliados em quase R$ 700,00.

De acordo com o registro policial, fiscal do mercado flagrou os suspeitos colocando as mercadorias dentro de bolsas e deixando o local sem efetuar o pagamento e realizou a abordagem dos dois nas dependências do comércio.

Com o homem, de 48 anos, foram encontradas duas peças de carne e duas peças de queijo. Já na bolsa da mulher, de 43 anos, conforme o BO, havia duas peças de carne, duas peças de queijo e dois potes de creme de avelã.