20 de junho de 2026
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PRESO EM FLAGRANTE

Casal furta carne, queijo e creme de avelã de mercado em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tisa Moraes/JC Imagens
Os suspeitos, que alegaram ter praticado o crime para pagar dívidas relacionadas ao consumo de drogas, foram conduzidos ao plantão policial e autuados em flagrante
Os suspeitos, que alegaram ter praticado o crime para pagar dívidas relacionadas ao consumo de drogas, foram conduzidos ao plantão policial e autuados em flagrante

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (20), em Bauru, após ser flagrado por seguranças de um mercado com peças de carne e de queijo, além de potes de creme de avelã, que haviam sido furtados do estabelecimento. Os itens foram avaliados em quase R$ 700,00.

De acordo com o registro policial, fiscal do mercado flagrou os suspeitos colocando as mercadorias dentro de bolsas e deixando o local sem efetuar o pagamento e realizou a abordagem dos dois nas dependências do comércio.

Com o homem, de 48 anos, foram encontradas duas peças de carne e duas peças de queijo. Já na bolsa da mulher, de 43 anos, conforme o BO, havia duas peças de carne, duas peças de queijo e dois potes de creme de avelã.

A PM foi acionada e o casal, que alegou ter praticado o crime para pagar dívidas relacionadas ao consumo de drogas, foi conduzido ao plantão policial. Eles foram autuados em flagrante por furto, e ficaram à disposição da Justiça.

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