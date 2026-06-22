24 de junho de 2026
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SEM FIANÇA

Homem é preso em Bauru com carro roubado em Diadema

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Viaturas do Baep de Bauru
Viaturas do Baep de Bauru

Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperaram, neste domingo (21), em Bauru, um automóvel que havia sido roubado na cidade de Diadema (SP) e ainda ostentava placas "clonadas" de outro veículo, do município de Bertioga (SP). Para complicar ainda mais a situação do motorista detido conduzindo o Polo branco, modelo 2024, o número do chassi, situado no assoalho, apresentava adulteração grosseira, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Ainda segundo o BO, o veículo foi visto circulando por meio do videomonitoramento da Polícia Militar entre os bairros Andorfato, Nova Esperança e Parque Jaraguá. Os policiais do Baep realizaram a abordagem ao motorista, de 36 anos, e nada de ilícito foi encontrado no interior do carro.

Segundo o condutor, ele não possuía os documentos do veículo e não informou o nome da pessoa que lhe passou o automóvel em troca de uma suposta dívida de R$ 10 mil. Diante dos fatos, sem possibilidade de aplicação de fiança, o suspeito foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo, com acréscimo do crime de receptação.

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