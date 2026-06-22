Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperaram, neste domingo (21), em Bauru, um automóvel que havia sido roubado na cidade de Diadema (SP) e ainda ostentava placas "clonadas" de outro veículo, do município de Bertioga (SP). Para complicar ainda mais a situação do motorista detido conduzindo o Polo branco, modelo 2024, o número do chassi, situado no assoalho, apresentava adulteração grosseira, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Ainda segundo o BO, o veículo foi visto circulando por meio do videomonitoramento da Polícia Militar entre os bairros Andorfato, Nova Esperança e Parque Jaraguá. Os policiais do Baep realizaram a abordagem ao motorista, de 36 anos, e nada de ilícito foi encontrado no interior do carro.

Segundo o condutor, ele não possuía os documentos do veículo e não informou o nome da pessoa que lhe passou o automóvel em troca de uma suposta dívida de R$ 10 mil. Diante dos fatos, sem possibilidade de aplicação de fiança, o suspeito foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo, com acréscimo do crime de receptação.