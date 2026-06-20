20 de junho de 2026
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CAPOTAMENTO OURINHOS

Enfermeira de 32 anos morre em acidente na Raposo Tavares


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Angélica Carnevalle trabalhava como enfermeira do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Angélica Carnevalle trabalhava como enfermeira do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)

Uma enfermeira de 32 anos morreu às 2h da madrugada deste sábado (20), em um capotamento no km 379 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Ourinhos (126 quilômetros de Bauru). A vítima, Angélica Carnevalle, é filha do ex-vereador de Ourinhos Edson Carnevalle e enfermeira do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Bauru, uma carreta trafegava pela SP-270, no sentido oeste, quando, no km citado, houve uma tentativa de ultrapassagem, e o veículo Fox colidiu na lateral da carreta. Devido à colisão, o automóvel capotou e imobilizou-se no canteiro central em posição de rodagem.

A motorista foi jogada para fora do veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não chovia na hora do acidente, segundo informoções do site da Artesp. O motorista da carreta não ficou ferido e seguiu viagem com seu veículo por volta das 5h da manhã.

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  • Carro capotou e rodou na pista - ccm.artesp.sp.gov.b/Divulgação
    Carro capotou e rodou na pista - ccm.artesp.sp.gov.b/Divulgação

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