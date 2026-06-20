Uma enfermeira de 32 anos morreu às 2h da madrugada deste sábado (20), em um capotamento no km 379 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Ourinhos (126 quilômetros de Bauru). A vítima, Angélica Carnevalle, é filha do ex-vereador de Ourinhos Edson Carnevalle e enfermeira do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Bauru, uma carreta trafegava pela SP-270, no sentido oeste, quando, no km citado, houve uma tentativa de ultrapassagem, e o veículo Fox colidiu na lateral da carreta. Devido à colisão, o automóvel capotou e imobilizou-se no canteiro central em posição de rodagem.

A motorista foi jogada para fora do veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não chovia na hora do acidente, segundo informoções do site da Artesp. O motorista da carreta não ficou ferido e seguiu viagem com seu veículo por volta das 5h da manhã.