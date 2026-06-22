Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, neste final de semana, em Laranjal Paulista, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por tentativa de homicídio, após seu filho, um bebê de apenas um mês de vida, ser levado para atendimento médico no hospital da cidade com ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano. As informações são do portal Acontece Botucatu.

Segundo dados apurados pelas autoridades, a criança apresentava múltiplas lesões compatíveis com agressões físicas. Diante da gravidade do quadro, o bebê precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), onde permaneceu internado em estado grave, com risco de morte.

Durante o atendimento da ocorrência, a companheira do suspeito, de 28 anos, também foi encontrada com ferimentos. A situação levou os investigadores a tratarem o episódio como um possível caso de violência doméstica, além das lesões sofridas pela criança. O homem foi preso em flagrante por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).