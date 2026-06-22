Motoristas que utilizam as quadras 23 e 24 da avenida Duque de Caxias, sentido centro-bairro, nas proximidades do cruzamento com a rodovia Marechal Rondon devem ficar atentos a desvios e possível lentidão no trânsito.

Um serviço ainda a ser terminado pelo DAE, de recolocação de capa asfáltica, só deve ser concluído ao final da manhã. Até lá, a interdição da via permanece. A recomendação é evitar o trecho, usando as avendas Cruzeiro do Sul e Nações, como alternativa às marginais da Marechal Rondon.