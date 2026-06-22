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PERTO DA RONDON

Motoristas devem ter atenção em quadras interditadas na Duque

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Duque com a Rondon
Duque com a Rondon

Motoristas que utilizam as quadras 23 e 24 da avenida Duque de Caxias, sentido centro-bairro, nas proximidades do cruzamento com a rodovia Marechal Rondon devem ficar atentos a desvios e possível lentidão no trânsito.

Um serviço ainda a ser terminado pelo DAE, de recolocação de capa asfáltica, só deve ser concluído ao final da manhã. Até lá, a interdição da via permanece. A recomendação é evitar o trecho, usando as avendas Cruzeiro do Sul e Nações, como alternativa às marginais da Marechal Rondon.

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