24 de junho de 2026
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OPINIÃO

Brasil precisa melhorar muito

Por Guto Calazans | publicitário, jornalista e diretor da Azul Tomate Comunicação e Marketing
| Tempo de leitura: 1 min
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A vitória por 3 a 0 não pode esconder os problemas da Seleção Brasileira. O adversário era tecnicamente fraco e pouco exigiu da equipe, o que impede avaliações mais otimistas. Além disso, a lesão de Raphinha representa uma perda importante para o setor ofensivo, justamente em um momento decisivo da competição.

Outro ponto que preocupa é o retorno de Neymar após dois meses afastado dos gramados. Embora sua qualidade técnica seja inquestionável, a falta de ritmo de jogo pode pesar em uma partida de maior exigência física, como será o confronto diante da Seleção da Escócia.

No sistema defensivo, os problemas persistem. A dupla de zaga segue insegura, cometendo erros de posicionamento e demonstrando dificuldades na saída de bola. Até o momento, os zagueiros ainda não mostraram o desempenho esperado para uma equipe que sonha com o título mundial.

Mais do que o resultado, a Copa do Mundo exige consistência, e a Seleção ainda parece distante de apresentar o futebol sólido necessário para enfrentar adversários de maior qualidade.

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