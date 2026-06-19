Na próxima segunda-feira, 22 de junho, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá inaugurar em Bauru o Centro TEA Paulista e do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, num evento que marca a consolidação do projeto de interiorização dos equipamentos voltados ao atendimento especializado de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e demais deficiências fora da Capital. O atendimento geral começa logo após a solenidade de abertura. A expectativa é realizar uma média de 24 mil atendimentos por ano, fortalecendo o acesso da população que vive nos 39 municípios da região administrativa aos serviços de orientação, assistência e acolhimento, além de reduzir os deslocamentos.
Ambos equipamentos públicos são da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). O secretário da Pasta, Marcos da Costa, detalha que o projeto faz parte do compromisso do governador Tarcísio de Freitas em levar as unidades de atendimento para todas as 16 regiões administrativas do estado de São Paulo, garantindo que o serviço especializado esteja cada vez mais próximo das famílias.
"A unidade de Bauru inaugura esse novo momento de interiorização da política pública. Afinal, garantir os direitos das pessoas com TEA exige ações integradas e presentes em todo o território paulista. Por isso, o local foi idealizado em quatro eixos: do acolhimento do autista, da pessoa com deficiência e de seus familiares; da pesquisa e parcerias com as universidades de todo o estado; do apoio às prefeituras e da qualificação profissional dos servidores públicos para orientar e prestar um atendimento adequado", diz o secretário.
O investimento do Governo de São Paulo é de R$ 8 milhões, distribuídos ao longo de dois anos de vigência contratual. O prédio foi cedido em convênio com a Prefeitura de Bauru, e a gestão da unidade ficará sob responsabilidade da Organização da Sociedade Civil (OSC) Sorri-Bauru, vencedora do chamamento público realizado pela SEDPcD, que contou com a participação de oito instituições. A homologação do resultado foi publicada no Diário Oficial do Estado em 5 de maio de 2026.
Atividades e Infraestrutura
O espaço reúne estrutura ampla e moderna, com plena acessibilidade. Outro aspecto positivo é a localização do novo centro, que fica situado no bairro Vila Aviação, numa região conhecida pela ampla oferta de transporte público acessível no entorno. O equipamento conta com sala multissensorial, espaço de acomodação sensorial para pessoas em crise, biblioteca temática, auditório para cursos e palestras e uma unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) voltado à capacitação e inserção profissional de pessoas com deficiência.
Entre as atividades previstas estão o atendimento presencial e remoto a pessoas com TEA e seus familiares, a capacitação de profissionais das redes municipais, o estímulo à pesquisa na área do autismo, a promoção de atividades esportivas, culturais e de arteterapia, além de orientação sobre direitos e serviços. Bauru foi escolhida estrategicamente por sua condição de cidade polo do centro-oeste paulista, com localização privilegiada e convergência de importantes rodovias estaduais e federais.