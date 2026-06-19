Na próxima segunda-feira, 22 de junho, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá inaugurar em Bauru o Centro TEA Paulista e do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, num evento que marca a consolidação do projeto de interiorização dos equipamentos voltados ao atendimento especializado de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e demais deficiências fora da Capital. O atendimento geral começa logo após a solenidade de abertura. A expectativa é realizar uma média de 24 mil atendimentos por ano, fortalecendo o acesso da população que vive nos 39 municípios da região administrativa aos serviços de orientação, assistência e acolhimento, além de reduzir os deslocamentos.

Ambos equipamentos públicos são da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). O secretário da Pasta, Marcos da Costa, detalha que o projeto faz parte do compromisso do governador Tarcísio de Freitas em levar as unidades de atendimento para todas as 16 regiões administrativas do estado de São Paulo, garantindo que o serviço especializado esteja cada vez mais próximo das famílias.

"A unidade de Bauru inaugura esse novo momento de interiorização da política pública. Afinal, garantir os direitos das pessoas com TEA exige ações integradas e presentes em todo o território paulista. Por isso, o local foi idealizado em quatro eixos: do acolhimento do autista, da pessoa com deficiência e de seus familiares; da pesquisa e parcerias com as universidades de todo o estado; do apoio às prefeituras e da qualificação profissional dos servidores públicos para orientar e prestar um atendimento adequado", diz o secretário.