Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Compras e Licitações, publicou edital para o Leilão Eletrônico n.º 01/2026, que visa à alienação de 18 imóveis públicos municipais sob o regime de concessão de direito real de uso, por tempo indeterminado. A medida tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, atrair novos investimentos privados, estimular o crescimento de empresas e impulsionar a geração de emprego e renda para a população pederneirense.

Os lotes estão estrategicamente distribuídos pelos distritos industriais locais - Parque Industrial Fuad Razuk, Parque Industrial Toufik Rachid Razuk, Parque Industrial João Berbel Filho e Distrito de Vanglória. As áreas são destinadas exclusivamente para fins industriais, comerciais e de prestação de serviços.

Para incentivar o micro, pequeno e grande empresário, as regras do leilão trazem atrativos financeiros e operacionais, como preço acessível, com o valor mínimo do lance inicial fixado em 10% do valor venal do imóvel; e desconto de 10% sobre o valor total da arrematação para o pagamento à vista.