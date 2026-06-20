Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Compras e Licitações, publicou edital para o Leilão Eletrônico n.º 01/2026, que visa à alienação de 18 imóveis públicos municipais sob o regime de concessão de direito real de uso, por tempo indeterminado. A medida tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, atrair novos investimentos privados, estimular o crescimento de empresas e impulsionar a geração de emprego e renda para a população pederneirense.
Os lotes estão estrategicamente distribuídos pelos distritos industriais locais - Parque Industrial Fuad Razuk, Parque Industrial Toufik Rachid Razuk, Parque Industrial João Berbel Filho e Distrito de Vanglória. As áreas são destinadas exclusivamente para fins industriais, comerciais e de prestação de serviços.
Para incentivar o micro, pequeno e grande empresário, as regras do leilão trazem atrativos financeiros e operacionais, como preço acessível, com o valor mínimo do lance inicial fixado em 10% do valor venal do imóvel; e desconto de 10% sobre o valor total da arrematação para o pagamento à vista.
Além disso, o valor arrecadado também poderá ser parcelado em até 60 meses, com prestações mensais sucessivas que respeitem o valor mínimo de R$ 500,00. Caso a parcela ultrapasse R$ 2.000,00, o prazo total poderá ser estendido para garantir a viabilidade do negócio. Podem participar do certame pessoas jurídicas de diferentes portes, inclusive Microempreendedores Individuais (MEIs).
Contrapartida
Como contrapartida ao incentivo concedido pelo município, as empresas vencedoras deverão cumprir prazos de edificação (início das obras em até 6 meses e conclusão em até 24 meses). Além disso, deverão respeitar o número mínimo de contratações estipulado para cada lote, com o compromisso de direcionar, no mínimo, 20% das vagas de emprego para a mão de obra feminina residente em Pederneiras.
Como participar?
O leilão será realizado de forma totalmente digital, através da plataforma BLL Compras. A sessão pública está marcada para o dia 30 de junho de 2026, às 9h (horário de Brasília). Os interessados em enviar propostas devem realizar o cadastro prévio diretamente no sistema eletrônico do certame.
O edital completo com os croquis de localização, metragens e detalhes técnicos de cada um dos 18 lotes pode ser acessado de forma gratuita no portal oficial da Prefeitura de Pederneiras, no site da BLL Compras ou por meio do link https://web.pederneiras.sp.gov.br/processo-licitatorio/leitao-menu/lc-ll-2026/15602-leilao-eletronico-n-01-2026-30-06-2026-as-09h . Informações pelo e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br .