Há meses pairava no ar uma dúvida sobre se o ex-prefeito e ex-deputado Rodrigo Agostinho (PSB) disputaria a eleição deste ano em Bauru. A dúvida foi desfeita nesta semana, quando Rodrigo chegou à cidade após percorrer 904 quilômetros de estrada com sua picape cheia de malas, cachorro, papagaio etc. Ele ainda não fala abertamente, mas veio para ser pré-candidato a deputado federal na eleição de 4 de outubro.
20 candidatos
As convenções partidárias que definirão as candidaturas estão chegando. Serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Tem pré-candidato mais ligeiro que até já conseguiu um bom número para a candidatura, daqueles que ajudam o eleitor a memorizar mais facilmente. Até o momento, Bauru já tem 8 pré-candidatos a deputado federal e 12 a estadual. Um número inferior aos 35 que se aventuraram em 2022 (18 a estadual e 17 a federal).
Sardin analisa
O vereador Miltinho Sardin (PSD) foi convidado pelas direções local e estadual de seu partido para ser candidato a deputado federal, compondo chapa com Lúcia Rosim (PSD), pré-candidata a deputada estadual. Ele deverá ir a São Paulo nesta semana para discutir as condições de estrutura que pode ter para enfrentar uma maratona eleitoral de cerca de três meses. Quem preside o PSD em Bauru é a prefeita Suéllen Rosim.
‘Matança urbana’
Defensor e promotor da preservação ambiental, o vereador Márcio Teixeira (PL) não poupa críticas à falta de fiscalização e regulação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) ao que chama de “matança urbana” realizada em escala pela CPFL - concessionária de energia elétrica. Ainda neste governo, desde o ano passado, a própria Semma autorizou a CPFL a decepar 1.000 unidades de árvores para “limpar a fiação elétrica”. Conforme o JC mostrou na edição anterior, em matéria de Nelson Itaberá, 83% das árvores de Bauru estão danificadas.
Van Der Maas
Mais seis quarteirões da rua Padre Francisco Van Der Maas, no Jardim Contorno, importante ligação entre a Nações Unidas e a avenida Cruzeiro do Sul, receberão pavimentação. A licitação para execução de recape asfáltico nos quarteirões 9 a 14 e do acesso à Nações Unidas foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (18). O início do recape da via, há alguns meses, foi feito através de emenda parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania), via vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que desde o início do mandato atua para viabilizar a providência. O término será feito com recursos próprios da prefeitura.