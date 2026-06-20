Há meses pairava no ar uma dúvida sobre se o ex-prefeito e ex-deputado Rodrigo Agostinho (PSB) disputaria a eleição deste ano em Bauru. A dúvida foi desfeita nesta semana, quando Rodrigo chegou à cidade após percorrer 904 quilômetros de estrada com sua picape cheia de malas, cachorro, papagaio etc. Ele ainda não fala abertamente, mas veio para ser pré-candidato a deputado federal na eleição de 4 de outubro.

20 candidatos

As convenções partidárias que definirão as candidaturas estão chegando. Serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Tem pré-candidato mais ligeiro que até já conseguiu um bom número para a candidatura, daqueles que ajudam o eleitor a memorizar mais facilmente. Até o momento, Bauru já tem 8 pré-candidatos a deputado federal e 12 a estadual. Um número inferior aos 35 que se aventuraram em 2022 (18 a estadual e 17 a federal).