A Arena JCNET volta a movimentar o Parque Vitória Régia, em Bauru, nesta sexta-feira (19), com uma programação gratuita que reúne futebol, música, dança e entretenimento para toda a família. Entre as ações especiais preparadas para o evento, a Vitta Residencial promete movimentar o público com sorteios exclusivos.

A empresa vai sortear uma camisa oficial da Seleção Brasileira a cada jogo transmitido na Arena JCNET, dando aos participantes a oportunidade de concorrer a um prêmio especial enquanto acompanham as partidas em clima de torcida. Além disso, o logo da marca estará em destaque no telão instalado na colcha acústica do parque durante toda a realização do evento.

A Arena JCNET, promovida pelo Jornal da Cidade e JCNET, acontece das 18h à meia-noite e reúne esporte, música, dança e entretenimento em uma programação pensada para toda a família.