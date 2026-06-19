A Arena JCNET volta a movimentar o Parque Vitória Régia, em Bauru, nesta sexta-feira (19), com uma programação gratuita que reúne futebol, música, dança e entretenimento para toda a família. Um dos destaques da noite será a participação da Leroy Merlin, que levará ações especiais ao evento e dará ao público a chance de concorrer a 10 vouchers de R$ 500 para compras na loja.

Durante a programação, a marca promoverá ativações exclusivas e um torneio de embaixadinhas, em que os participantes terão uma única tentativa para manter a bola no ar a partir do chão. Quem fizer o maior número de toques garante um dos prêmios oferecidos pela empresa.

A ação faz parte da programação gratuita da Arena JCNET, realizada pelo Jornal da Cidade e JCNET, que começa às 18h e segue até meia-noite, reunindo esporte, música e entretenimento para toda a família.