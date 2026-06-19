19 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NO VITÓRIA RÉGIA

Torneio na Arena JCNET dará R$ 500 em compras na Leroy Merlin

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Simone Bazotti

A Arena JCNET volta a movimentar o Parque Vitória Régia, em Bauru, nesta sexta-feira (19), com uma programação gratuita que reúne futebol, música, dança e entretenimento para toda a família. Um dos destaques da noite será a participação da Leroy Merlin, que levará ações especiais ao evento e dará ao público a chance de concorrer a 10 vouchers de R$ 500 para compras na loja.

Durante a programação, a marca promoverá ativações exclusivas e um torneio de embaixadinhas, em que os participantes terão uma única tentativa para manter a bola no ar a partir do chão. Quem fizer o maior número de toques garante um dos prêmios oferecidos pela empresa.

A ação faz parte da programação gratuita da Arena JCNET, realizada pelo Jornal da Cidade e JCNET, que começa às 18h e segue até meia-noite, reunindo esporte, música e entretenimento para toda a família.

Além da participação da Leroy Merlin, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Haiti em um supertelão, participar de sorteios de brindes e aproveitar a estrutura com praça de alimentação e food trucks. Com entrada gratuita, o evento promete movimentar o principal cartão-postal de Bauru e oferecer ao público uma noite de diversão, interação e oportunidades de ganhar prêmios especiais.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários