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INTERNADO NO HB

Bauru: paciente chora de saudade e reencontra amiga de 4 patas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Famesp/Divulgação
A mãe de Felipe contou que a cachorrinha também estava tristinha, sentindo a ausência do tutor; o reencontro emocionou todos que acompanharam esse momento especial
A mãe de Felipe contou que a cachorrinha também estava tristinha, sentindo a ausência do tutor; o reencontro emocionou todos que acompanharam esse momento especial

Felipe Camargo Duran, de 34 anos, está internado no Hospital de Base (HB) de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), sem previsão de alta. Além da hospitalização, nos últimos dias, a saudade da sua cachorrinha "Gorda" estava deixando-o abatido e, segundo a supervisão de enfermagem, ele chorava sempre que falava dela. Atendendo a um pedido do paciente, os profissionais do HB acionaram o protocolo da Visita Pet e, nesta sexta-feira (19), ele recebeu a visita da sua companheira de quatro patas, emocionando todos que acompanharam esse momento especial.

De acordo com postagem feita pela Famesp em suas redes sociais, o reencontro foi emocionante. "A mãe de Felipe contou que a cachorrinha também estava tristinha, sentindo a ausência do tutor. Quando finalmente se encontraram, os olhares de cumplicidade tomaram conta do ambiente", cita a publicação.

"A Visita Pet leva acolhimento, conforto emocional e fortalece a recuperação de pacientes que enfrentam longos períodos de internação. Afinal, o vínculo entre humanos e seus animais de estimação pode ser um poderoso aliado na recuperação física e emocional. A mãe de Felipe fez questão de agradecer à equipe e ao Hospital de Base de Bauru pela oportunidade desse encontro, que renovou os ânimos do filho em um momento tão delicado".

Visita Pet

A Visita Pet ocorre no HB de Bauru desde 2018. Em fevereiro de 2025, o aposentado José Valdemir Negreli também viveu um reencontro inesquecível com sua cachorrinha Márcia. Agora, foi a vez de Felipe e Gorda mostrarem que o amor não conhece barreiras, nem mesmo as paredes de um hospital.

A iniciativa acontece com segurança, seguindo protocolo rigoroso para garantir o bem-estar dos pacientes, familiares e dos próprios animais. Para que a visita ocorra, o pet deve estar com sua carteira de vacinação atualizada, tomar banho no dia e ser de porte médio.

"Às vezes, o melhor remédio não está apenas nos medicamentos. Está em um olhar conhecido, em um rabo abanando e no amor incondicional de quem nunca nos abandona", ressalta a Famesp.

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