Felipe Camargo Duran, de 34 anos, está internado no Hospital de Base (HB) de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), sem previsão de alta. Além da hospitalização, nos últimos dias, a saudade da sua cachorrinha "Gorda" estava deixando-o abatido e, segundo a supervisão de enfermagem, ele chorava sempre que falava dela. Atendendo a um pedido do paciente, os profissionais do HB acionaram o protocolo da Visita Pet e, nesta sexta-feira (19), ele recebeu a visita da sua companheira de quatro patas, emocionando todos que acompanharam esse momento especial.

De acordo com postagem feita pela Famesp em suas redes sociais, o reencontro foi emocionante. "A mãe de Felipe contou que a cachorrinha também estava tristinha, sentindo a ausência do tutor. Quando finalmente se encontraram, os olhares de cumplicidade tomaram conta do ambiente", cita a publicação.

"A Visita Pet leva acolhimento, conforto emocional e fortalece a recuperação de pacientes que enfrentam longos períodos de internação. Afinal, o vínculo entre humanos e seus animais de estimação pode ser um poderoso aliado na recuperação física e emocional. A mãe de Felipe fez questão de agradecer à equipe e ao Hospital de Base de Bauru pela oportunidade desse encontro, que renovou os ânimos do filho em um momento tão delicado".

Visita Pet