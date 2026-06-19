Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (19), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru. Ele e o motociclista foram socorridos com ferimentos, com quadro de saúde estável, e encaminhados a unidades de saúde da cidade. A identidade das vítimas não foi informada pela polícia.

Conforme apurado pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, o pedestre foi atingido pela moto quando atravessava a avenida. Após o acidente, o motociclista caiu e também se machucou.

Os dois receberam os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um foi levado a um hospital particular e, o outro, ao Pronto-Socorro Central (PSC).