19 de junho de 2026
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SOCORRIDO PELO SAMU

Pedestre é atropelado por moto em cruzamento no Centro de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bauru Interior Notícias/Reprodução
Acidente ocorreu no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta
Acidente ocorreu no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta

Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (19), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru. Ele e o motociclista foram socorridos com ferimentos, com quadro de saúde estável, e encaminhados a unidades de saúde da cidade. A identidade das vítimas não foi informada pela polícia.

Conforme apurado pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, o pedestre foi atingido pela moto quando atravessava a avenida. Após o acidente, o motociclista caiu e também se machucou.

Os dois receberam os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um foi levado a um hospital particular e, o outro, ao Pronto-Socorro Central (PSC).

Agentes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) que passavam pelo local no momento sinalizaram a via para orientar os motoristas e garantir o atendimento às vítimas. O JCNET/Sampi acompanha o caso.

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