Um caminhão que trafegava com o guincho levantado provocou a queda de um poste e o rompimento de cabos de energia e telefonia na manhã desta sexta-feira (19), em Botucatu. O acidente mobilizou equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria Municipal de Transportes (Semutran) e acabou envolvendo um motociclista que passava pelo local.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Campos Sales e Ranimiro Lotufo. De acordo com informações preliminares, o caminhão seguia pela via com o guincho acionado quando enroscou na fiação aérea, provocando o rompimento dos cabos e a queda de um poste. Durante o acidente, um motociclista que transitava pela via acabou sendo atingido. Equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. Após o incidente, agentes da Defesa Civil, da GCM e da Semutran isolaram a área para evitar novos acidentes e garantir a segurança de motoristas e pedestres. Os órgãos responsáveis e a concessionária responsável pela rede elétrica foram acionados para avaliar os danos e realizar os reparos necessários.