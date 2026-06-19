A Arena JCNET volta a movimentar o Parque Vitória Régia nesta sexta-feira (19), em Bauru, com uma programação gratuita que une futebol, música, dança e entretenimento para toda a família. Haverá um torneio de embaixadinhas entre os presentes, valendo como prêmio uma camisa oficial do Noroeste. A disputa é simples: tentativa única e subindo a bola com o pé a partir do chão. Vence quem fizer mais vezes. Não terá chuva, segundo o IPMet, apenas a de gols do Brasil diante do Haiti.

A expectativa da organização é receber um público ainda maior para acompanhar a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET, o evento terá início às 18h e seguirá até a meia-noite, oferecendo uma série de atrações antes, durante e após a transmissão da partida em um supertelão instalado especialmente para receber os torcedores.

A abertura da programação contará com um Super Aulão de FitDance, que promete colocar o público para dançar logo nas primeiras horas do evento. Na sequência, o DJ Sampiëri assume o comando da animação. Também estão previstas as participações de Silvio Leo Santos e Regina Monari, além da tradicional bateria da Mocidade Unida da Vila Falcão, que levará samba e energia ao público momentos antes da bola rolar.