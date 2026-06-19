A Arena JCNET volta a movimentar o Parque Vitória Régia nesta sexta-feira (19), em Bauru, com uma programação gratuita que une futebol, música, dança e entretenimento para toda a família. Haverá um torneio de embaixadinhas entre os presentes, valendo como prêmio uma camisa oficial do Noroeste. A disputa é simples: tentativa única e subindo a bola com o pé a partir do chão. Vence quem fizer mais vezes. Não terá chuva, segundo o IPMet, apenas a de gols do Brasil diante do Haiti.
A expectativa da organização é receber um público ainda maior para acompanhar a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET, o evento terá início às 18h e seguirá até a meia-noite, oferecendo uma série de atrações antes, durante e após a transmissão da partida em um supertelão instalado especialmente para receber os torcedores.
A abertura da programação contará com um Super Aulão de FitDance, que promete colocar o público para dançar logo nas primeiras horas do evento. Na sequência, o DJ Sampiëri assume o comando da animação. Também estão previstas as participações de Silvio Leo Santos e Regina Monari, além da tradicional bateria da Mocidade Unida da Vila Falcão, que levará samba e energia ao público momentos antes da bola rolar.
Outro destaque da noite será a presença de atletas do Esporte Clube Noroeste, que participarão de uma ação de interação com o público, incluindo sorteio de brindes e atividades promocionais.
Às 21h30, as atenções se voltam para a transmissão ao vivo de Brasil e Haiti. Durante o intervalo da partida, os presentes poderão concorrer a brindes oferecidos pelos patrocinadores do evento. Após o apito final, a programação continua com o retorno do DJ Sampiëri, encerrando a noite em clima de celebração.
Além das atrações, o público contará com praça de alimentação, food trucks e estrutura preparada para receber famílias e grupos de amigos em um ambiente seguro e organizado.
Programação
18h00 – Super Aulão de FitDance
19h00 – DJ Sampiëri
20h00 – Silvio Leo Santos e Regina Monari
20h30 – Mocidade Unida da Vila Falcão
21h30 – Transmissão de Brasil x Haiti e sorteio de brindes no intervalo
23h30 – DJ Sampiëri
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET, com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das secretarias de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, além da Secretaria de Esportes e Lazer.
O evento conta com patrocínio ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Casa Burgo, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Academia Maravilhosas e GSBRU.
A entrada é gratuita e a expectativa é de mais uma noite de integração e entretenimento, reunindo torcedores de diferentes gerações para acompanhar a Copa do Mundo em um dos principais espaços públicos e cartões-postais de Bauru.