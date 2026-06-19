A solidariedade, a tradição e o espírito comunitário estarão reunidos no próximo dia 21 de junho, durante a realização do 14.º Churrasco Beneficente da Vila Vicentina de Piratininga. O evento, que já faz parte do calendário social do município, tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos serviços prestados pela instituição aos idosos acolhidos. A programação terá início às 10h, com uma ampla praça de alimentação oferecendo diversas opções gastronômicas, entre elas espetos, frangos assados, leitoas, quibes, esfihas, sanduíches de pernil, pastéis e bebidas. Toda a renda obtida com as vendas será revertida para a Vila Vicentina.

Já às 14h acontece o tradicional Leilão Beneficente, um dos momentos mais aguardados do evento, com leilão de gado e prendas. Assim como ocorre na praça de alimentação, 100% dos recursos arrecadados serão destinados à entidade, contribuindo diretamente para a continuidade do atendimento aos idosos. A iniciativa conta com a realização da Bauru Leilões e o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Piratininga, reforçando a importância da união entre o poder público, as instituições e a comunidade em ações voltadas ao bem-estar social.

Uma história de acolhimento e cuidado

Fundada há quase três décadas, a Vila Vicentina de Piratininga é uma Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI) que desenvolve um trabalho pautado na assistência social, no acolhimento e na promoção da dignidade humana. A entidade atende idosos de ambos os gêneros, oferecendo cuidados diários, suporte e um ambiente seguro para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais do que uma oportunidade de confraternização, o churrasco beneficente representa uma importante fonte de recursos para a manutenção das atividades da instituição, permitindo que o trabalho desenvolvido continue transformando vidas.

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