O inverno bauruense de 2026 começa oficialmente neste domingo (21), às 5h24. A estação tem início com o solstício, trazendo a noite mais longa do ano, com mais de 13 horas de escuridão e menos de 11 horas de sol, e segue até 22 de setembro, com a chegada da primavera. Na Cidade Sem Limites, de acordo com o meteorologista Thiago Ferreira, do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), as características específicas da estação no município são de período seco, com cada vez menos ocorrência de chuva ao longo das semanas, e frio significativo apenas em episódios pontuais de chegada de massas de ar frio, com duração de três ou quatro dias, dependendo de sua intensidade. A média de temperatura deverá ficar acima do padrão histórico para a estação.

A combinação de ar seco e pouca chuva favorece a ocorrência de queimadas e amplia os riscos para a saúde, especialmente relacionados a problemas respiratórios e circulatórios. O inverno também é marcado por nevoeiros e neblinas nas madrugadas, que reduzem a visibilidade em regiões de planalto e serra. Em Bauru, essas neblinas já começaram a ser registradas na semana passada. Um dos locais onde os motoristas mais as percebem é nas rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília.

Para efeito comparativo, no último inverno bauruense, de 2025, a cidade registrou as seguintes temperaturas, que deverão ter poucas oscilações, de "menos frio", segundo o IPMet: