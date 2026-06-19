A Justiça Eleitoral autorizou nesta sexta-feira (19) o registro da candidatura de Marco Antonio Martins Bastos, o Marquinho Bastos (União/PL), à Prefeitura de Reginópolis na eleição suplementar de 2026, que ocorrerá neste domingo (21). A decisão rejeita todas as impugnações apresentadas contra o candidato e conclui que a rejeição de suas contas de 2016 não configura motivo para inelegibilidade.

A sentença, assinada pelo juiz eleitoral Raphael Correia Lima Alves de Sena, da 95ª Zona Eleitoral de Pirajuí, também confirma o registro da chapa majoritária composta por Marquinho Bastos e pelo candidato a vice-prefeito Fernandes Inácio. O principal ponto da disputa jurídica dizia respeito às contas do exercício de 2016, rejeitadas pela Câmara Municipal em 2022 após parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Os autores da impugnação sustentavam que o ex-prefeito estaria enquadrado na Lei da Ficha Limpa, em razão de irregularidades consideradas insanáveis relacionadas ao descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao analisar o caso, o magistrado reconheceu que houve rejeição das contas pelo órgão competente (TCE), mas concluiu que isso, isoladamente, não basta para tornar o candidato inelegível. Na avaliação do juiz, a legislação atual exige a demonstração de dolo específico — isto é, a intenção deliberada de obter vantagem ilícita ou causar prejuízo ao patrimônio público — requisito introduzido pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa em 2021 e consolidado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).