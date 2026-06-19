Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo a moto que conduzia, na manhã desta sexta-feira (19), na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da passarela situada no quilômetro 340, pouco antes do trevo da avenida Nações Unidas, em Bauru.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu à ocorrência, a vítima foi socorrida pela unidade de resgate da concessionária ViaRondon e encaminhada ao Pronto-Socorro Central. O estado de saúde dela não foi divulgado.

O atendimento à motociclista provocou lentidão no trânsito, tanto pela utilização de uma faixa de rolamento quanto pela curiosidade dos motoristas, que desaceleravam para tentar acompanhar o resgate.