A inclusão social ganhará um significado especial no próximo dia 20 de setembro, quando Bauru receberá a 2.ª Caminhada PCD e Pet PCD, iniciativa que convida pessoas com deficiência, seus familiares, apoiadores e toda a comunidade para uma manhã de integração, acessibilidade e valorização da diversidade. Com concentração às 9h, na avenida Getúlio Vargas, o evento será aberto ao público e pretende transformar o percurso em um símbolo de respeito, empatia e convivência.
Mais do que uma caminhada, a proposta é mostrar que a inclusão se constrói no dia a dia, quando pessoas com diferentes realidades compartilham os mesmos espaços com igualdade, autonomia e acolhimento. Neste ano, a iniciativa reforça o lema "Inclusão que conecta, respeito que transforma", destacando que o direito de participar da vida em sociedade deve ser garantido a todos.
Um dos diferenciais da caminhada é a presença de pets com deficiência, que participarão ao lado de seus tutores e de outros animais. Muitos deles utilizam cadeiras de rodas e equipamentos adaptados, demonstrando que limitações físicas não impedem uma vida ativa e repleta de afeto. A convivência entre pessoas e animais também reforça a importância do vínculo emocional, da superação e da qualidade de vida.
Além de promover um momento de lazer, o evento busca ampliar a conscientização sobre a necessidade de cidades mais acessíveis e inclusivas. Entre seus principais objetivos estão o fortalecimento da inclusão social das pessoas com deficiência, a valorização da relação entre PCDs e seus pets e o estímulo ao respeito às diferenças, contribuindo para uma sociedade mais acolhedora.
Os organizadores destacam que o público encontrará um ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades, com atividades voltadas à convivência familiar e atrações planejadas para garantir conforto, segurança e participação de todos. Os animais de estimação também são bem-vindos, desde que sejam observadas regras básicas de convivência para assegurar o bem-estar dos participantes e dos próprios pets.
A expectativa é reunir não apenas pessoas com deficiência e seus familiares, mas também amigos, voluntários, profissionais da área, entidades e moradores de Bauru que desejam apoiar a causa da inclusão. A presença da comunidade é considerada fundamental para ampliar a visibilidade do tema e fortalecer a mensagem de que uma sociedade verdadeiramente inclusiva depende do envolvimento de todos.
Com mensagens como "Empatia que acolhe", "Respeito que transforma", "Diversidade que fortalece" e "Inclusão que move o mundo", a caminhada pretende deixar um legado que vai além do evento. A proposta é incentivar uma reflexão permanente sobre acessibilidade, igualdade de oportunidades e combate ao preconceito, mostrando que pequenos gestos de acolhimento podem transformar a realidade de muitas pessoas.
Serviço
2.ª Caminhada PCD e Pet PCD
Data: 20 de setembro (domingo)
Horário: 9h
Local de partida: Avenida Getúlio Vargas – Bauru
Participação: aberta à população
Objetivos: promover a inclusão social das pessoas com deficiência, valorizar a relação entre PCDs e seus pets e incentivar a acessibilidade e o respeito às diferenças. O que esperar: caminhada acessível, ambiente familiar, atividades especiais e atrações pensadas para todos, com a participação de pessoas com deficiência, pets PCD e apoiadores da causa.
A expectativa é de que a manhã do dia 20 de setembro seja marcada não apenas por passos dados ao longo da Avenida Getúlio Vargas, mas por um importante movimento em favor da inclusão, mostrando que respeito, empatia e diversidade caminham lado a lado quando a sociedade decide abrir espaço para todos.