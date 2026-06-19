A inclusão social ganhará um significado especial no próximo dia 20 de setembro, quando Bauru receberá a 2.ª Caminhada PCD e Pet PCD, iniciativa que convida pessoas com deficiência, seus familiares, apoiadores e toda a comunidade para uma manhã de integração, acessibilidade e valorização da diversidade. Com concentração às 9h, na avenida Getúlio Vargas, o evento será aberto ao público e pretende transformar o percurso em um símbolo de respeito, empatia e convivência.

Mais do que uma caminhada, a proposta é mostrar que a inclusão se constrói no dia a dia, quando pessoas com diferentes realidades compartilham os mesmos espaços com igualdade, autonomia e acolhimento. Neste ano, a iniciativa reforça o lema "Inclusão que conecta, respeito que transforma", destacando que o direito de participar da vida em sociedade deve ser garantido a todos.

Um dos diferenciais da caminhada é a presença de pets com deficiência, que participarão ao lado de seus tutores e de outros animais. Muitos deles utilizam cadeiras de rodas e equipamentos adaptados, demonstrando que limitações físicas não impedem uma vida ativa e repleta de afeto. A convivência entre pessoas e animais também reforça a importância do vínculo emocional, da superação e da qualidade de vida.